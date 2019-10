Het weer van vandaag: kans op wat regen

Zondagmiddag kan het vanuit het oosten en zuiden op sommige plaatsen licht gaan regenen. Later in de middag kan er ook in de kustzone wat regen vallen, maar daar is het de meeste tijd droog. Maximum vanmiddag 14 à 15 graden, en een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen; Aan zee draait de wind naar west tot noordwest.

Vannacht komt er een lagedrukgebied uit het zuiden naar ons toe en dat geeft perioden met buien en veel bewolking. Minimum rond 11 graden. Morgen trekt die storing langzaam naar het noorden. Daardoor is het nog buiig, met enkele flinke buien in de ochtend. Matige tot krachtige wind, eerst uit zuid maar later uit het westen. Maximum morgen 14 tot 16 graden.

VOORUITZICHTEN

Dinsdag volgt eindelijk een weersverbetering met een hogedrukgebied uit Engeland. In de ochtend nog vrij veel wolkenvelden, in de middag vrij zonnig. Woensdag en donderdag ligt die zon ten oosten van ons. Daardoor is het rustig weer met zonnige perioden, en in de nacht en ochtend kans op mist. Het blijft dan droog, mogelijk tot in het volgende weekend.