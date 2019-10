Groot politieonderzoek naar schietpartij in Sliedrecht

De politie is zondagmiddag een buurtonderzoek gestart na de schietpartij van zaterdagavond. Bij die schietpartij in de Vogelbuurt raakten twee mannen zwaargewond. Er zijn twintig rechercheurs op de zaak gezet.

De beschietingen waren aan de Sperwerstraat en de Lijsterweg. De gewonden, die met een spoedtransport naar het ziekenhuis werden vervoerd, zijn niet alleen slachtoffer. Ze zijn ook allebei gearresteerd.

Over de identiteit van de slachtoffers laat de politie nog niets los. In de Vogelbuurt is na de schietpartij een automatisch vuurwapen gevonden, melden verschillende ooggetuigen aan Rijnmond. De politie bevestigt alleen dat er een vuurwapen is gevonden, net als meerdere hulzen.

Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht heeft op Twitter zijn afschuw over de schietpartij uitgesproken.



Een TGO met twintig rechercheurs wordt opgestart bij complexe rechercheonderzoeken, zoals moord, ontvoering en gijzeling. Het is opgesplitst in vier deelprocessen, gericht op tactiek, informatie, ondersteuning en forensische opsporing.

Er zijn standaard verhoorders, analisten, een dossierschrijver, een informatie-, financieel en een digitale rechercheur aan een TGO toegevoegd. Ook maakt een familierechercheur soms deel uit van het team.