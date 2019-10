Dordtenaar Makkelie fluit Olympiakos-Bayern in Champions League

Danny Makkelie floot vorig seizoen de wedstrijd FC Porto-Liverpool in de Champions League. Foto: ANP

Mario Diks en Hessel Steegstra assisteren hem in Griekenland. Kevin Blom is de vierde official, Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis zijn de videoscheidsrechters.

Het voor Makkelie zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Eerder in het seizoen floot hij Atletico Madrid-Juventus.

In de voorronde van het miljardenbal leidde hij ook al een wedstrijd tussen Feyenoord's Europa League-tegenstander BSC Young Boys en Rode Ster Belgrado.