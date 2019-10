Rotterdam in de jaren dertig: trots op wolkenkrabber

Het had een oplage van ruim 100 duizend in een tijd dat er ongeveer 350 duizend mensen in Rotterdam woonden: het geïllustreerde familieweekblad Groot Rotterdam. Het blad stond bekend om z'n mooie foto's van de stad en ging later op in Panorama.

De eerste editie van Groot Rotterdam verscheen in 1923. Groot Rotterdam was één van de eerste bladen met foto's. Verder was het een neutraal blad in een tijd van verzuiling. Alle nummers van Groot Rotterdam (1923-1935) worden bewaard bij het Stadsarchief Rotterdam.

Ze zijn onlangs gedigitaliseerd en online in te zien via de website Delpher . Verslaggever Marcia Tap keek de bladen in en zag dat het voormalige GEB-gebouw aan de Rochussenstraat regelmatig terug kwam in het blad.

Wolkenkrabber

Het destijds 56 meter hoge gebouw werd in 1931 in gebruik genomen. Het heette toen het Electriciteitsgebouw. Groot Rotterdam noemde het 'Rotterdams Wolkenkrabber'.

Engelien de Ruijter van het Stadsarchief: "Ze waren er enorm trots op. We hadden het Witte Huis in Rotterdam, daarna kwam het GEB-gebouw. Dat was een paar meter hoger. Om de zoveel afleveringen kwamen er foto's van het gebouw in Groot Rotterdam. Het was echt een icoon van de stad aan het worden."

Rotterdammers waren destijds trots op meer nieuwe gebouwen, blijkt uit Groot Rotterdam. Dat had te maken met de enorme groei van de stad na 1850. De Nieuwe Waterweg was aangelegd, er kwamen steeds meer havens en steeds meer inwoners.

Trots op de stad

"Het groeide niet uit tot een hele mooie stad. Er was wel wat frustratie want het was geen mooie, traditionele stad met pittoreske plekken. Maar toen kwam het modernisme en het nieuwe bouwen en dat sloeg aan in Rotterdam", zegt De Ruijter. "En daardoor was er wel een zekere trots; we hebben dan geen pittoreske binnenstad maar we hebben wel hele mooie hoge gebouwen."

Zo had Rotterdam de eerste galerijflat van Nederland: de Bergpolderflat op de hoek van de Abraham Kuyperlaan en de Borgesiusstraat. De Van Nellefabriek en de Hef waren ook bouwwerken om trots op te zijn. Net als het Haka-gebouw aan de Vierhavenstraat.

Het blad Groot Rotterdam is in 1935 opgegaan in weekblad Panorama.