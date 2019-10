Met honderd kilometer per uur onder een poortje door; drones denderen door Ahoy

Rotterdam Ahoy is dit weekeinde het toneel van het NK Indoor Droneraces. Met zo'n honderd kilometer per uur suizen ze door de hal, door het parcours geloodst door fanatieke drone-piloten.

"Het is een heel nieuwe sport", zegt Mike van Rijswijk van de organisatie. "Vier jaar geleden zijn we begonnen met een kleine groep. Maar inmiddels zijn er zo'n tachtig goeie race-piloten."

De droneraces maken deel uit van de Rotterdam Games Week. Die begon ooit in Zweden, in een schoolkantine, begin jaren 90. Een stel basisschoolkinderen in het plaatsje Malung organiseerde daar de eerste bijeenkomst van wat inmiddels is uitgegroeid tot een groot digitaal festival.

Het evenement doet tegenwoordig naast Zweden ook landen aan als Spanje, Duitsland, Frankrijk, India, Brazilië, de VS en Canada. En nu dus ook Nederland.

Zaadje geplant

Ahoy heeft zelf ook wat voorgeschiedenis met gaming. In 2016 werd een toernooi georganiseerd rondom de game League of Legends.

"Dat was tot onze verrassing volledig uitverkocht”, vertelt Erika Bronkhorst, eventmanager bij Ahoy. "Daarmee was eigenlijk het zaadje geplant. Toen wisten we dat we iets moesten doen met professioneel gamen. Een aantal jaar later is de eerste editie van de Rotterdam Games Week daar het resultaat van.”

De eventmanager is ambitieus. Wat haar betreft komt het evenement elk jaar terug. "We willen het Amsterdam Dance Event van het Nederland­se gaming worden."