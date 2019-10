Buurtbewoners vertellen over de schietpartij in Sliedrecht

Bloedsporen in Sliedrecht

Het forensisch onderzoek bij de schietpartij in Sliedrecht

Kogelgat bij de schietpartij in Sliedrecht

Schietpartij in Sliedrecht: 'Ik dacht dat het een spelletje was'

De schrik zit er goed in bij buurtbewoners aan de Lijsterweg en in de Sperwerstraat in Sliedrecht. Twee personen raakten zaterdagavond zwaar gewond na een schietpartij. "Wij dachten dat het rotjes waren", vertelt een buurtbewoner uit de Vogelbuurt.