Sparta mist penalty, krijgt rood en verliest in Groningen

De eerste helft was niet heel erg vermakelijk. Ajdin Hrustić en Django Warmerdam kregen een schietkans namens Groningen en Bart Vriends en Halil Dervisoglu werden gevaarlijk voor Sparta. Maar het leverden allemaal geen doelpunten op.

Gemiste strafschop

In de tweede helft kreeg Sparta na tien minuten een strafschop. Adil Auassar werd bij een corner in zijn rug gelopen en kreeg na tussenkomst van de VAR, terecht, een strafschop. Bryan Smeets schoot de penalty echter bijzonder slecht in, waardoor Sergio Padt kon redden.

Deyovaisio Zeefuik kreeg met nog ruim een kwartier te spelen een grote kans. Hij kreeg de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied mee van invaller Kaj Sierhuis, maar schoot wild over en naast. Daarvoor had Groningen ook al op de paal geschoten via Ahmed El Messaoudi.

Vermakelijke slotfase

De eerste goal viel uiteindelijk vijf minuten voor tijd. Kaj Sierhuis kwam aan de linkerkant van het strafschopgebied vrij voor Tim Coremans en schoof de bal mooi in de verre hoek.

Coremans viel in blessuretijd weer op. De keeper wilde het spel hervatten en had de bal in zijn handen. Sierhuis liep door waarna Coremans Sierhuis een kopstoot gaf. Er volgde een rode kaart en strafschop die door Charlison Benschop werd benut. Verdediger Dirk Abels, die op doel moest staan, dook de verkeerde kant op.

Sparta zakt door de nederlaag naar de achtste plaats in de eredivisie.

Scoreverloop

85' 1-0 Kaj Sierhuis

94' 2-0 Charlison Benschop (strafschop)