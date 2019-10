Coremans over kopstoot: 'Gebeurde onbewust'

"Ik wil me omdraaien en hij is dichterbij dan ik dacht. En ik kom met mijn hoofd tegen zijn hoofd aan. Als de scheidsrechter fluit, weet je dat je met rood het veld af gaat. Ik ben enorm teleurgesteld, vooral in mezelf", stelt Coremans na afloop van de wedstrijd.

Normaliter is de doelman de rust zelve. Bij Sparta was iedereen verbaasd over de vreemde actie van hun keeper. Coremans: "Ik schrok er zelf ook van. Stom dat ik hem raak. Ik moet mij niet zo provoceren. Dat staat voorop. Het is mijn eigen fout."

Een lange schorsing hangt Coremans boven het hoofd. "Nogmaals, het is onbewust gebeurd. Hopelijk houden ze daar rekening mee", sluit de doelman af.

Bekijk hierboven heel het gesprek met Coremans.