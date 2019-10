Jaap Stam over 'onwaardige' positie Feyenoord: 'Te danken aan onszelf'

Tien wedstrijden gespeeld, veertien punten en op plek tien in de competitie. Slechts driemaal won Feyenoord dit seizoen in de eredivisie en in de Kuip kwam de ploeg van trainer Jaap Stam al voor de vierde keer niet tot winst. Het wordt van kwaad tot erger, zo lijkt het, bij de Rotterdammers.

Ook tegen Heracles Almelo bleef een zege uit voor Feyenoord. “Als wij de mogelijkheden benutten, dan loop je niet tegen puntenverlies aan”, zei Stam na afloop tijdens de persconferentie nog nuchter. “We speelden niet zoals wij kunnen, maar creëerden toch aardig wat kansen.”

Feyenoord speelde met name na rust belabberd en de 1-1 van Heracles Almelo was niet eens onverdiend te noemen. Een tiende positie, en twaalf punten achter koploper Ajax, is Feyenoord onwaardig. Dat vindt ook Stam. “Dat hebben wij te danken aan onszelf. We hadden meer wedstrijden winnend af kunnen sluiten. Iedereen weet dat in de groep, we balen daar zelf ook enorm van.”

Positie Stam

Met de lastige uitwedstrijden tegen Young Boys en Ajax voor de boeg wacht Feyenoord een loodzware week. Ondertussen neemt de kritiek op Jaap Stam toe. “Je kijkt altijd wat je anders kunt doen, ik weet dat ik eindverantwoordelijk ben, als er beslissingen genomen moeten worden weten we allemaal waar dat dan naartoe gaat en wie de schuldige is. Als je daar bang voor bent moet je niet dit vak in gaan.”