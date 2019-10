Ook bouwsector overweegt actie tegen strengere milieuregels

De nieuwe actiegroep Grond in Verzet heeft op Facebook een oproep geplaatst om op 30 oktober naar Den Haag te komen. Een van de initiatiefnemers is Arnold Tuytel van de Tuytel Groep in Oud-Alblas.

Bijna 1400 mensen zeggen te komen. Op de pagina roepen ook transporteurs elkaar op om te komen.

Stikstofregels

Voor de bouw- en transportwereld is niet alleen de stikstofuitstoot een probleem, maar ook PFAS, zogeheten schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en veel in zand en grond voorkomen.

De regels rondom PFAS, waar PFOA er één van is, gelden in onze regio al sinds vorig jaar. De regels zijn hier ingesteld in verband met de uitstoot van het Dordtse chemiebedrijf Chemours. Sinds 1 oktober gelden ze ook landelijk.

Volgens Arnold Tuytel zijn de gevolgen van de regels voor PFAS nog een stuk groter dan die van de stikstofregels. Grondverzetters mogen sinds 1 oktober geen zand en grond meer verplaatsen zonder die goed te controleren. Maar de grenswaarde die gebruikt wordt is zo laag, dat bijna niets vervoerd of uitgevoerd mag worden.

Tuytel wil dat de grenswaarde fors verhoogd wordt, zodat zijn branche weer aan de slag kan. Hij zegt dat hij al merkt dat er door de nieuwe regelgeving minder opdrachten zijn. Als de situatie niet verandert zouden er wel eens bedrijven failliet kunnen gaan, is zijn verwachting.