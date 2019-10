RET-trams rijden wekenlang andere route vanwege werkzaamheden

Mensen die met de tram moeten in Rotterdam, moeten maandag even opletten. Vanwege werkzaamheden rijden acht tramlijnen van de RET de zeven weken lang een andere route.

Er wordt gewerkt aan de spoorvervanging op het Weena en een deel van de Noordsingel. Ook wordt een deel van de sporen op het Hofplein vervangen.

Volgens de RET zullen de lijnen 12, 21, 23, 24, 25, 4, 7 en 8 een andere route krijgen.

"Het tramspoor midden in de stad wordt veel gebruikt, dus delen daarvan moeten ook regelmatig vernieuwd worden", schrijft de RET. "Wel proberen we die werkzaamheden zoveel mogelijk te clusteren, zodat we zo min mogelijk mensen tot last zijn."