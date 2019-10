'Investeer in de preventie van dementie'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet investeren in de preventie van dementie. Dat vinden tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundigen die een ingezonden brief in NRC hebben ondertekend. Onder hen zijn ook artsen en specialisten van het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam.

De Jonge verdedigt binnenkort zijn begroting voor volgend jaar in de Tweede Kamer. Die heeft de recordhoogte van 88 miljard euro bereikt. Daarvan gaat bijna tien miljard naar de zorg voor mensen met dementie.

Duurste ziekte in Nederland

Volgens de auteurs is dementie daarmee de duurste ziekte in Nederland en nemen de kosten alleen maar toe. Het aantal mensen met dementie is in 2040 door de vergrijzing mogelijk verdubbeld tot meer dan een half miljoen. "Nu al komen er vijf patiënten per uur bij", schrijven de zorgprofessionals in het NRC.

Als De Jonge meer geld zou steken in preventie, zou dat vijfduizend nieuwe patiënten per jaar kunnen schelen. Dat scheelt ook nog eens twee miljard euro per jaar aan zorgkosten, zo denken de briefschrijvers.

Te beïnvloeden

Volgens internationale wetenschappers is namelijk zo'n veertig procent van de dementiediagnoses toe te schrijven aan factoren waar mensen zelf wat aan kunnen doen. Het gaat onder meer om lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, gezonde voeding en een gezond gewicht, niet roken, genoeg slaap, onderwijs en sociale interacties.