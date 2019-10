Filialen Marskramer in de problemen: amper bevoorrading

Marskramer zit in de problemen. De winkelketen in huishoudelijke producten met filialen in Puttershoek, Numansdorp, Oude Tonge en Ouddorp wordt amper bevoorraad sinds de overname afgelopen zomer door mediabedrijf Audax, meldt het Financieele Dagblad (FD).

Marskramer was altijd in handen van Blokker, maar die wilde er vanaf. Sindsdien moeten de aangesloten winkeliers zelf producten inkopen om nog iets in de winkel te hebben liggen, zeggen ze in het FD. "We zijn verkocht aan iemand zonder spullen. Het is de vraag hoe we dit gaan redden."

Tot eind juli konden ondernemers terecht bij Blokker voor bevoorrading. Zo'n zeventig procent van de benodigde artikelen kwam van dit bedrijf, zegt een ondernemer in het FD. "Een deel kunnen we nog online bestellen, bij verschillende webshops. Maar lang niet alles, dus rijd ik na sluitingstijd met een busje rond op zoek naar spullen. Net als in de jaren '70. We zijn echt teruggeworpen in de tijd."

Mediabedrijf Audax - uitgever van tijdschriften als Party en HP/De Tijd en uitbater van boekenwinkels als The Read Shop - beloofde de franchisenemers van Marskramer 95 procent van de benodigde producten te zullen leveren. Ook werd een deal met de huishoudgroothandel Nedac Sorbo aangekondigd.

Maar die deal lijkt inmiddels te zijn geklapt en dus wil Audax de inkoop zelf op poten zetten. Dat kost tijd, zeggen de ondernemers. Het mediabedrijf zelf laat in het FD weten de situatie te betreuren.

Filialen in de regio

Marskramer had ooit 230 vestigingen. Nu zijn dat er nog maar 44, waarvan vier in onze regio. Ook winkels van Prima (met een filiaal in Heerjansdam), Novy en Toys2Play vallen onder het moederbedrijf Marskramer. Toys2Play heeft een los filiaal in Nieuw-Lekkerland.