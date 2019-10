'Arnesen in winterstop TD bij Feyenoord'

Troost is sinds begin van dit seizoen de tussenpaus na het opstappen van Martin van Geel. Ook de functie van algemeen directeur is de Kuip is nog altijd vacant. Commercieel directeur Mark Koevermans bekleedt die functie momenteel op papier. Volgens het landelijke dagblad is Feyenoord van plan om Koevermans voor langere tijd vast te leggen als algemeen directeur.

De Deen Arnesen werd drie weken geleden, na slechts een aantal maanden dienstverband, ontslagen bij Anderlecht. Daarvoor werkte hij als technisch directeur/manager onder meer voor PSV, Tottenham Hotspur, Chelsea en HSV.

Arnesen en Koevermans waren maandagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.