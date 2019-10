Ambulancejas terecht: toch geen diefstal

De jas die ambulancebroeder Daniel Herweijer kwijt was, is inmiddels weer terecht. De verpleger dacht dat zijn jas - met daarin zijn portemonnee met pasjes - was gestolen. Dat bleek uiteindelijk toch niet het geval.

Herweijer riep vrijdag de hulp van het twitterend publiek in om zijn jas op te sporen. Hij was de jas kwijt nadat hij een patiënt vanuit Oud-Beijerland met de ambulance naar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en weer terug had gebracht.

Na het bekijken van de camerabeelden bij het ziekenhuis, zag de verpleger dat daar niets uit de ambulance was gestolen. Hij vermoedde dat het dus in Oud-Beijerland moest zijn gebeurd. Dat bleek niet juist.

"De jas bleek door een misverstand verplaatst en daardoor dus vermist", reageert Herweijer maandagochtend. "Dank voor de vele reacties, het delen en de betrokkenheid!'