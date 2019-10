Overslag in Rotterdamse haven groeit, maar minder hard dan eerst

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is opnieuw toegenomen, maar groeide in het derde kwartaal van dit jaar minder hard dan eerder. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Rotterdamse haven.

Oorzaak van de afgezwakte groei zijn de spanningen in het Midden-Oosten en de handelsconflicten tussen Amerika en China. Topman Allard Castelein noemt dat 'zorgelijk'. "Evenals de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit."

Tot en met het derde kwartaal is in de haven ruim 350 miljoen ton overgeslagen. Dat is één procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Eerder dit jaar lieten de overslagcijfers nog een groei van ruim drie procent zien. Met name de overslag van kolen en olieproducten blijft achter, zo blijkt uit de kwartaalcijfers.