Miljoenenjacht uit Alblasserdam weer te koop

Een superjacht dat werd gebouwd bij scheepswerf Oceanco in Alblasserdam staat weer te koop. Hoeveel het bijna 92 meter lange schip Tranquility precies moet gaan kosten is onduidelijk; de prijs is op aanvraag.

Tranquility was tot begin dit jaar eigendom van de Maleise zakenman Low Taek Jho, die er naar verluidt 250 miljoen dollar voor betaalde. Low Taek Jho raakte betrokken bij een groot schandaal, waarop Maleisië het schip in beslag nam. Daarna kwam het in handen van een casinobedrijf, die het nu dus weer van de hand doet.



Het interieur van het megajacht is bekleed met marmer en bladgoud. Er is een spa aan boord, een sauna, zwembad en bioscoop. Je kunt er met je helikopter naartoe vliegen, want er is ook een speciale landingsplaats. Er kunnen 26 gasten slapen.

Het superjacht is ook te huur, voor ruim één miljoen euro per week. De 22-jarige Amerikaanse miljardair Kylie Jenner deed dat. Ze vierde deze zomer haar verjaardag aan boord van Tranquility.