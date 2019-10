Oliespoor op de Lek nog niet opgeruimd

Met twee schepen van de maritieme dienstverlener HEBO probeerde Rijkswaterstaat zondag de olie op te ruimen. Ook werd een dronepiloot in geschakeld om de situatie in kaart te brengen en werden zogeheten oliebommen in het water gelegd, om te voorkomen dat de olie in een natuurgebied terecht zou komen.



De opruimwerkzaamheden werden zondagavond gestaakt, omdat het te donker was om verder te werken op de twee rivieren. Maandagochtend zijn de werkzaamheden hervat bij Streefkerk.

Door de stroming ligt het oliespoor momenteel vooral daar.

Rijkswaterstaat heeft nog geen idee waar de olie vandaan is gekomen.