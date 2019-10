Arnesen over rol TD Feyenoord: 'Eerst Anderlecht afhandelen'

Feyenoord lijkt in de zoektocht naar een technisch directeur uit te zijn gekomen bij Frank Arnesen. De Deen (63) laat in een reactie aan Rijnmond Sport weten dat hij niets kan en wil bevestigen. ''Ik ben nog bezig met het afhandelen van mijn vertrek bij Anderlecht'', zegt Arnesen.

De Telegraaf bracht maandagmorgen het nieuws naar buiten dat Arnesen in beeld is in De Kuip. De beoogd opvolger van ad interim Sjaak Troost laat nog een andere reden weten. ''Het tweede is dat ik twee weken geleden een nieuwe knie heb gekregen en ik richt mij volledig op het herstel. Ik kan en wil geen informatie geven, want ik zit nog met het Anderlecht-verhaal. Voor dat afgehandeld is, kan ik geen commentaar geven.''

Uniek

Arnesen speelde in het verleden voor Ajax en PSV en vervulde een technische rol bij Eindhovenaren. Daar kan Feyenoord nu bij komen. ''Dat zou wel uniek zijn. Ik sta zeker open voor een uitdaging, maar zolang ik met Anderlecht bezig ben kan ik er niet op reageren. Pas daarna ga ik kijken welke mogelijkheden op mijn pad komen. Ik ga nooit over één nacht ijs.''

De 52-voudig Deens international wil niet zeggen of er contact is geweest tussen hem en Feyenoord. ''Door de jaren heen ben ik gewend om pas te reageren als er getekend is. Dat doe ik nu ook. Dat vind ik niet netjes. In het belang van mezelf en in het belang van welke club dan ook.''