Sparta-keeper Coremans vier duels geschorst

Coremans kreeg in het met 2-0 verloren duel in Groningen in blessuretijd een directe rode kaart van scheidsrechter Kevin Blom. De doelman van Sparta gaf doelpuntenmaker Kaj Sierhuis een kopstoot. In de strafschop die volgde besliste Charlison Benschop de eindstand op 2-0.

De Rotterdammers hebben het voorstel van de KNVB geaccepteerd. Coremans mist FC Utrecht-thuis, Volendam-thuis (beker), PSV-thuis en Heerenveen-uit.