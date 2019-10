Hoe is het nu met internationaal model Summer de Snoo (10)?

Het modellenwerk verveelt de 10-jarige Summer de Snoo uit Rotterdam-IJsselmonde nog zeker niet. Het succesvolle jonge model vloog al naar New York en Londen voor klussen. "Eigenlijk is het een stuk van mijn leven", zegt ze maandagochtend op Radio Rijnmond.

Summer kwam begin dit jaar uitgebreid in het nieuws toen ze naar New York vloog om daar een modellencontract te tekenen. Inmiddels is er ook een documentaire over de jonge Rotterdamse in de maak. "Ze volgen me al een tijdje en ze zijn mee geweest naar het buitenland", legt Summer uit. "Ze volgen mijn modellenleven."

Maar er staat meer te wachten. "Ik heb vanmiddag een gesprek met een Italiaanse regisseur voor een nieuwe film. Daarvoor wordt ook gefilmd in Sardinië", zegt de 10-jarige trots. "En ik ga binnenkort met mijn moeder naar Los Angeles."

Ze maakt op jonge leeftijd onwijs veel mee, maar vervelen doet het niet. "Ik ontmoet nieuwe mensen, ik mag naar het buitenland, ik draag nieuwe kledingstijlen en er worden dingen met mijn haar gedaan. Het is gewoon super leuk."

Met 143 duizend volgers op Instagram is ze razend populair. "Maar ik lag net ook gewoon lekker YouTube te kijken", vertelt ze. Een verhuizing naar het buitenland ziet ze niet zozeer zitten. "Dit is mijn stadje, waar ik ben geboren. Ik vind het leuk hier."