Podcast: 'Arnesen is een prima TD voor Feyenoord'

In onze wekelijkse podcast van Rijnmond Sport gaat het natuurlijk over de mogelijke aanstelling van Frank Arnesen als technisch directeur van Feyenoord.

Van tevoren spraken we Frank Arnesen zelf over zijn eventuele komst naar Feyenoord, maar hij wilde dit nog niet bevestigen. Toch gaf hij de sportredactie voldoende reden om aan te nemen dat het nieuws, dat de Telegraaf meldde, op waarheid berust.

Uiteraard kwam ook het basisdebuut van Marcos Senesi bij Feyenoord ter sprake. Was het wat men ervan verwacht had of begrijpt men nu waarom Jaap Stam huiverig was de Argentijn te brengen?

En Sparta... Tim Coremans krijgt vier duels schorsing na de kopstoot tegen Kaj Sierhuis. Waarom beweert hij na afloop dat het een onbewuste actie was? En wie moet voortaan de penalty's nemen bij Sparta?

Luister hierboven naar de podcast met Frank Stout, Jan Jaap Pruysen en Dirk Beers. De presentatie is in handen van Peter van Drunen.