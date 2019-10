'De echte Chinees blijft wokken op gas'

Bijna veertig jaar wokt de Chinese familie Chou in Vlaardingen al op gas. Ook in het nieuwe restaurant dat momenteel herrijst zal dat zo blijven. "Wij vinden dat gewoon lekkerder", zegt Jun Chou junior die de scepter zwaait aan het Vlaardingse Hoofd.

Dat het Chinese restaurant terugkomt op de magnifieke plek met uitzicht over het water, doet de trouwe klanten goed. Vooral de terugkeer van terras 't Platje op het dak van het pand leeft in Vlaardingen. "De meeste restaurants hebben een aquarium staan, maar wij hebben straks het grootste levende aquarium hier: het terras", lacht Jun Chou.

Terracotta leger

De bouw heeft na wat vertraging inmiddels het hoogste punt bereikt. "Er werd asbest in de grond gevonden en ook nog wat archeologische zaken. Dat zorgde ervoor dat we de opening met kerst niet halen, het wordt maart of april', legt Jun uit. "Nee, er zat geen terracotta leger in de grond", lacht hij. "Het ging om een oude houten paal en wat lederen lapjes geloof ik."

Bij de sloop van het oude pand werd ook een oude gietijzeren pilaar van het originele Platje gevonden. "Die komt terug in de nieuwbouw", vertelt Jun trots. "En nee, de keuken zal bij hoogwater niet meer overstromen, we komen een meter hoger te zitten." Rond de bouwplaats liggen momenteel nog wel grote zakken zand om vertraging door stijgend water te voorkomen.

Duurzaamheid

"We blijven gewoon op gas wokken, maar wel met allemaal nieuwe installaties. Mijn ouders blijven ook koken. En we gaan meer voor duurzaamheid, minder vet en meer groentegerechten", blikt Jun Chou vooruit. "Het terras heeft genoeg aan zon en dan wordt het vechten om een plekje."