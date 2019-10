Eigenaar erkent leveringsproblemen Marskramer

Audax, de eigenaar van de Marskramer, heeft gereageerd op de berichten over de leveringsproblemen bij de winkelketen. Topman Casper de Nooijer erkent dat de levering van producten te wensen over laat.

Hij zegt alles op alles te gaan zetten om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. De Nooijer benadrukt dat Audax geen leverancier is, maar een logistiek platform. Wel is het bedrijf actief bezig met het vinden van nieuwe leveranciers.

De problemen bij Marskramer kwamen maandag naar buiten in het Financieele Dagblad. Meerdere ondernemers klaagden dat ze moeite hebben om genoeg producten in de winkel te hebben, sinds Audax Marskramer eerder dit jaar van Blokker overnam.

Er zijn 44 Marskramers in ons land, waarvan vier in onze regio: in Puttershoek, Numansdorp, Oude Tonge en Ouddorp.