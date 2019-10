Dierennoodhulp zoekt nieuwe plek aan Waterweg

De Stichting Dierennoodhulp West Nederland lijdt onder haar eigen succes. Het opvangcentrum aan de Korte Kruisweg in Maasdijk vangt veel dieren op, maar het onderkomen is te klein. De stichting hoopt aan de Waterweg een nieuwe locatie te vinden.

Het opvangcentrum zoekt een bedrijfsruimte, gebouw of loods in Maassluis of Vlaardingen. Een stukje grond is ook welkom.

Per week worden zestig tot zeventig dieren door de dierenambulance binnengebracht: van Hoek van Holland tot Monster. Maar de tijd dringt, want het opvangcentrum barst uit zijn voegen.

"We hebben nu slechts één kennel", vertelt Coby van der Vaart, bestuurslid van de stichting. "We zouden er graag een aantal kennels bij willen. Ook voor de kattenopvang hebben we meer ruimte nodig. Nu kunnen we slechts twee katten en één hond kwijt."