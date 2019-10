Van oude school naar B&B voor ALS-patiënten

De verbouwing van de oude school Schuring bij Numansdorp is begonnen. Ondernemer Cor van der Linde heeft het gebouw opgekocht en wil er een bed and breakfast van maken voor mensen met de spierziekte ALS.

Van der Linde kwam op dit idee doordat hij in zijn familie en vriendenkring werd geconfronteerd met de ziekte. Hij ontdekte dat er eigenlijk amper plekken zijn waar mensen met ALS even een aantal dagen kunnen genieten.

“Ze zijn er wel, maar dan ben je met tien andere ALS-patiënten”, legt Van der Linde uit. “En het is niet altijd fijn om dan bij andere mensen te zien hoever ze afgetakeld zijn en wat jou dus staat te wachten.”

Herinneringen

Het oude schoolgebouw is sowieso speciaal voor Van der Linde. Hij zat er zelf op school, maar onder meer zijn vader en opa ook. “Het is een gebouw waar mensen hier veel herinneringen aan hebben. Vroeger was dit echt een centrum van de buurt.”

De ALS-studio komt in het bijgebouw, op de plek van de garage en het fietsenhok. De schoollokalen worden kamers voor familieleden en verzorgenden. Ook komt er uiteindelijk een kookstudio met een koffiepunt.

Donaties

Voor de verbouwing is wel nog een hoop geld nodig. De ALS-studio met de bijbehorende voorzieningen gaat zo’n honderdduizend euro kosten. “We dragen zelf zeker ook hieraan bij, maar we moeten het echt hebben van sponsoren en donaties. Het is ook iets waar we uiteindelijk niks aan gaan verdienen. We willen de mensen gewoon mooie dagen bieden.”

‘Schuringse Klasse’ gaat de Bed and Breakfast heten. Volgend jaar maart moeten de eerste kamers klaar zijn. Wanneer de ALS-studio af is hangt af van hoe snel het geld bij elkaar is. Van der Linde heeft hiervoor de Stichting Bernardus opgericht, vernoemd naar een vriend van hem met de ziekte ALS. Ook de zorgstudio zal deze naam krijgen.