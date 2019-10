FC Rijnmond met Rob Baan

In FC Rijnmond was Rob Baan maandag te gast. De oud-technisch directeur van Feyenoord schuift aan bij presentator Peter van Drunen, journalist Ruud van Os en analist Emile Schelvis.

Baan werkte jarenlang bij Feyenoord als technisch directeur. Baan was blij met het nieuws dat Frank Arnesen naar Rotterdam Zuid komt om de rol van technisch directeur in te nemen. Baan blikte terug op de periode van Sjaak Troost als ad-interim technisch directeur. "Van Liam Kelly en George Johnston mogen we concluderen dat dat ze niet zijn. Dat zijn al twee spelers teveel die je binnenhaalt. Als je zelf jeugdspelers wil opleiden, dan moet je ze juist voor dit soort posities brengen en de kans geven. Maar Sjaak was ad-interim, dan kun je geen beleid maken."