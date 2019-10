Rob Baan in FCR: 'Troost kan als ad interim geen beleid maken'

Maandag was Rob Baan te gast in FC Rijnmond. De oud-technisch directeur van Feyenoord schoof aan bij presentator Peter van Drunen, journalist Ruud van Os en analist Emile Schelvis.

Emile Schelvis plaatst een kritische kanttekening bij het Frank Arnesen als nieuwe technisch directeur maar vindt Arnesen wel beter dan Sjaak Troost. "Alles is beter dan Sjaak Troost. Die is interim, en als je ziet hoe de eerste maanden verlopen zijn. Er lopen twee spelers rond waar jeugdspelers hadden moeten staan met Liam Kelly en George Johnston."

Baan werkte jarenlang bij Feyenoord als technisch directeur. Baan was blij met het nieuws dat Frank Arnesen naar Rotterdam Zuid komt om de rol van technisch directeur in te nemen. Baan blikte terug op de periode van Sjaak Troost als ad interim technisch directeur. "Van Liam Kelly en George Johnston mogen we concluderen dat dat ze niet zijn. Dat zijn al twee spelers teveel die je binnenhaalt. Als je zelf jeugdspelers wil opleiden, dan moet je ze juist voor dit soort posities brengen en de kans geven. Maar Sjaak was ad interim, dan kun je geen beleid maken."

Daarnaast had Rob Baan ook de column van Willen van Hanegemen in het AD gelezen over Dirk Kuyt en diens afwezigheid als coach van Feyenoord O19. Volgens Baan was het een opmerkelijke column. "Ten eerste is het heel opvallend dat Willem dat weet. Ik neem niet aan dat Willem bij alle trainingen aanwezig is. Dus er is iemand die hem dat ingefluisterd heeft. Maar Dirk Kuyt weet ook dat hij niet te vaak weg kan blijven van de trainingen van de O19."

Baan was ook verbaasd over de kopstoot van Sparta-doelman Tim Coremans en diens uitleg na afloop van de wedstrijd. "Hugo Borst heeft dat in zijn column geweldig verwoord. Je kan je een keer vergissen en emotioneel reageren. Maar als je het dan zo gaat omschrijven is dat een zwaktebod."

De volledige uitzending van FC Rijnmond bekijk je hieronder.