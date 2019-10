D66 over mogelijke avondklok voor demonstraties: 'Onacceptabel'

Afgelopen woensdagavond liep een demonstratie bij Rotterdam Centraal uit de hand. Koerdische en Turkse demonstranten gingen met elkaar op de vuist. Tientallen mensen werden opgepakt en meerdere agenten raakten gewond.

Burgemeester Aboutaleb zei daarop tegen Rijnmond dat hij overweegt om in de avonduren geen demonstraties meer toe te staan. D66 vindt het onacceptabel dat op die manier grondrechten zouden worden ingeperkt.

D66-raadslid Nadia Arsieni: "Wij zagen de beelden van de onrust op het Kruisplein. Wat daar gebeurde kan zeker niet door de beugel. We moeten escalaties voorkomen, maar elke Nederlander heeft het grondrecht om waar en wanneer dan ook te demonstreren. Een avondklok is onacceptabel. We leven niet in een politiestaat."



Volgende week donderdag wordt in de Rotterdamse gemeenteraad gediscussieerd over de Turks-Koerdische demonstraties. D66 zal de burgemeester dan aan de tand voelen over zijn uitspraken.