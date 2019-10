Expert: 'Werkgeluk heeft weinig met geld te maken'

Omdat de meeste mensen een groot deel van hun tijd aan werk besteden, is werkgeluk een belangrijk thema. Maartje Wolff is met haar bedrijf HR Praktijk deskundige op het gebied van werkgeluk. "Werk is heel belangrijk in het leven en wordt steeds belangrijker", zegt ze.

Een mens werkt in zijn of haar leven zo'n 80 tot 90 duizend uur. Het 'werkleven' en het dagelijks leven hangen volgens Wolff nauw met elkaar samen. "Als je een leuke werkdag hebt gehad, dan is de rest van je dag veel leuker."

Factoren

Geld is geen doorslaggevende factor in het werkgeluk, stelt Wolff. "Het werkgeluk heeft weinig met geld te maken. We geven veel workshops en hebben nog nooit iemand gehoord die gelukkiger werd van het bekijken van zijn loonstrookje."

Mensen worden wel gelukkig van hun werk wanneer zij iets voor een ander doen. Ook fijne collega's dragen bij aan het werkgeluk, legt Wolff uit. Uiteraard moet je ook dingen doen die je leuk vindt.

'Leuk werk'

Volgens Wolff hebben werkgevers te weinig door dat werkgeluk belangrijk is. "Dat kan zeker nog wel beter. Ik denk dat werkgevers niet altijd snappen dat zij een belangrijke rol spelen in het werkgeluk", zegt Wolff.

Al blijft iedereen wel verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk: "Maar de voorwaarden kunnen door de werkgever wel worden geschept."

Wolff erkent dat sommige mensen werken vanwege de financiële of sociale druk. Iedereen bepaalt volgens de werkdeskundige zelf of zijn of haar werk leuk genoeg is. "Het is niet allemaal maar zo dat het werk leuk moet zijn", benadrukt Wolff. "Maar het helpt wel."