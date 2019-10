Ceylin del Carmen Alvarado: 'Zenuwachtig ben ik bijna nooit'

De Rotterdamse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado is aan een opmars bezig in het veldrijden. Het 21-jarige Rotterdamse talent won dit jaar al vier wedstrijden waaronder de Superprestige wedstrijd in het Drentse Gieten. Voor Rijnmond Sport volgde we Alvarado tijdens de cross voor de Superprestige in het Belgische Boom.

Alvarado zorgt iedere wedstrijd dat ze tijdig aanwezig is om haar routine in alle rust te kunnen afwerken. "Normaal ben ik drie uur van te voren bij de wedstrijd. Dan kan ik inrijden, het parcours verkennen, mijn nummer ophalen en rustig omkleden. Voordat de junioren starten ga ik dan het parcours op om twee à drie rondjes te rijden. Om te kijken hoe het parcours erbij ligt, wat ik kan doen en wat ik niet kan doen."

Poetsen

Na al die handelingen is de voorbereiding op een wedstrijd van het Rotterdamse wielertalent nog niet klaar. "Ik poets mijn fiets, kleed me weer om en poets mezelf evenuteel als dat nodig is. Daarna is het gewoon wachten, nog even de nummers opspelden, op de roller fietsen en daarna de wedstrijd in gaan."

Spanning

Het duurt voor een wedstrijd ook lang voordat Alvarado wedstrijdspanning voelt. "Ik ben van mezelf eigenlijk heel ontspannen. Wedstrijdstress dat heb ik bijna nooit. Tien minuten voor de start begin ik wel de adrenaline te voelen dat het gaat beginnen. Ik moet straks volle bak rijden. Maar echt zenuwachtig ben ik bijna nooit."

Bekijk de volledige reportage over Ceylin del Carmen Alvarado bovenaan.