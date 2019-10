Zieke Gyan met oud-Feyenoorders naar de Kuip

Christian Gyan is afgelopen zondag met enkele oud-ploeggenoten van Feyenoord naar De Kuip geweest om te kijken naar Feyenoord-Heracles Almelo. Gyan is al enige tijd ziek en onder behandeling bij een ziekenhuis.

Rob Baan, die als technisch directeur van Feyenoord met Gyan te maken kreeg in Rotterdam, omschreef hem als een ruimhartige man. "Voor de trainer was het een gouden man. Je kon altijd op een rekenen. Het was een man met een enorme lach op zijn gezicht. Het leven was voor hem één bonk plezier. En hij was natuurlijk uitermate gelovig, en dat betekende eigenlijk dat hij altijd zich bereid verklaarde om anderen te helpen."