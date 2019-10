Bejaarde man vast voor poging tot doodslag met auto in Nieuwe Tonge

De Hertog Jan van Beierenlaan in Nieuwe Tonge. Foto: Wilko van Dam

In Nieuwe Tonge is maandagmiddag een man van zeventig aangehouden. Hij zou - vermoedelijk doelbewust - met zijn auto op een ander voertuig zijn ingereden. Drie mensen, onder wie een jong kind, kwamen met de schrik vrij.

De aanrijding was rond 17:00 uur in de Hertog Jan van Beierenlaan. Toen een man zijn auto inparkeerde, werd hij aan de voorkant geramd door een ander voertuig.

Zijn vrouw en vijfjarig dochtertje waren al uitgestapt. Zij werden omver gereden door een van de voertuigen. Ook de man die aan het inparkeren was, liep lichte verwondingen op.

Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar was uiteindelijk niet nodig. De vader, moeder en het meisje zijn nagekeken door ambulancepersoneel en konden daarna naar huis.

Volgens de politie was er vermoedelijk opzet in het spel. Dat blijkt uit getuigenverklaringen en een eerste onderzoek. "De verdachte en de slachtoffers komen allemaal uit Nieuwe Tonge. Het is geen familie, maar ze kennen elkaar wel. Er speelt een conflict."

De politie onderzoekt de zaak. De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag, dan wel poging tot moord.