Het klimaat redden met wiet kweken

Hoe meer hennep, hoe beter voor het klimaat. Het is het credo van de twee jonge Rotterdammers Joost van der Waal en Sanne Pelt. Zij telen op een proefveld vezelhennep om de CO2-uitstoot te reduceren en isolatiemateriaal voor woningen te produceren. Door te helpen schadelijke uitstoot terug te dringen én zuiniger te stoken, slaan ze twee vliegen in één klap.

“We willen de stad Rotterdam verduurzamen en wiet neemt veel meer koolstofdioxide op dan bos omdat het zo snel groeit”, legt Joost van der Waal uit. “Binnen vier maanden kan het twee tot drie meter hoog worden.” Zo hoog zijn de hennepplanten niet op het proefveld van landgoed Weelde op de grens van Rotterdam en Schiedam.

De henneptelers benadrukken dat het niet gaat om wiet waar je stoned van wordt, er zit nauwelijks THC in. Op hun akker prijkt een bord om diefstal te voorkomen: “Hier groeit een vezelhennep-doolhof. Het lijkt op wiet maar is het niet. Je wordt er niet stoned van.” En het werkt, er is nog geen stekje gestolen.

Wat wel in deze hennep zit, zijn vezels waar je touw van kan maken. Om die vezels bloot te leggen grijpen de duurzame ondernemers terug op een oud en vergeten Rotterdams procedé. “Rotterdam heeft zijn naam ontleend aan de vezelhennep. Alleen dat weet bijna niemand meer”, vertelt Joost. “Vroeger werden de vezelhennepplanten geroot in het water rond de akkers en het rootwater werd afgevoerd naar de rivier. En zo heeft de rivier de naam Rotte gekregen.”

Na het roten komt het hekelen. Op een spijkerplank worden de vezels tot touw geslagen. De oogst is nu nog klein en daarvan is nog geen huis te isoleren. Maar de twee dromen groots: “Er ligt 1400 hectare grond vrij met name in de Rotterdamse haven. Daarmee kunnen we 7000 woningen per jaar isoleren en dan redden we het om in 2050 alle bestaande woningen te isoleren.

Joost van der Waal en Sanne Pelt hebben hun duurzame initiatief Hempowerment gedoopt. Ze hopen hun imperium te kunnen uitbouwen met financiële steun van Citylab010.