Klimmer Tim Reuser: 'Er zijn niet veel mensen die dit goed kunnen'

Klimmer Tim Reuser probeert zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar de sport voor het eerst op het programma staat. De 25-jarige Rotterdammer is de enige Nederlandse klimmer die zich kan plaatsen voor de Olympische Spelen.

Klimmen is dus een nieuwe sport op de Olympische Spelen. Maar ook voor de klimmers is het even wennen. "Het klimmen bestaat uit drie disciplines. Leadklimmen, dat zijn routes van twintig meter klimmen met een touw. We hebben boulderen, dat zijn routes op een wand van vier meter hoog en we hebben speed klimmen, dat is op snelheid. Voor de Olympische Spelen hebben ze alles op één hoop gegooid. Dan moet je dus alles doen in één wedstrijd."

Toeval

Reuser's talent voor het klimmen werd per toeval ontdekt. "Toen ik begon met klimmen kon ik tijdens de eerste keer al een route klimmen die moeilijk was. Dat wist ik niet, maar iemand in de hal viel dat op. Diegene heeft gelijk met mijn ouders gebeld dat ik vaker moest komen klimmen. Dat was de trainer van destijds. Een paar dagen later was ik weer in de klimhal."

Lastig om goed te zijn

Voor dat ticket in richting Tokio traint Reuser hard. "Ik klim nu ongeveer 25 uur per week. Het is moeilijk om te zeggen hoe zwaar het is. Er zijn niet heel veel mensen die het heel goed kunnen. Je hebt er een soort van talent voor nodig. Het is een combinatie van kracht, lenigheid en goed inzicht. Als dat allemaal klopt, dan kun je er goed in zijn. Er zijn niet veel mensen die er meteen talent in hebben. Het is een lastige sport om goed in te zijn."

Reuser miste zijn eerste kans op een olympisch ticket. Tijdens het WK in Japan wist Reuser de finale niet te behalen. Eind november volgt de volgende kans voor de klimmer in Toulouse. Een resultaat bij de beste zes levert hem dan een plaatsingsbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio op.

Bekijk de volledige reportage over Tim Reuser bovenaan dit bericht.