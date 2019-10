Man in arm gestoken in Rotterdam-Hordijkerveld

Een man is maandagavond in Rotterdam gestoken. De politie heeft een vrouw aangehouden.

De steekpartij was vermoedelijk op de Kerstendijk. De man werd in zijn arm geraakt. Hij liep daarna gewond door de wijk en werd later op de Lissedijk gevonden, melden ooggetuigen.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis en is aangehouden.

Wat de aanleiding is van de steekpartij, is niet bekend.