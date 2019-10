A20 weer open na ongeluk met meerdere voertuigen

De A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel richting Hoek van Holland is weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat. De weg was sinds maandagavond 19:30 uur afgesloten, na een ongeluk met twee vrachtwagens maandagavond.

Een van de twee trucks stond met pech aan de kant, toen een andere vrachtwagen er bovenop klapte.

Er is vijfhonderd tot duizend liter diesel en 24 duizend kilogram glycerol gelekt. Glycerol is een gladmaker in onder andere levensmiddelen en cosmetica. Rijkswaterstaat is tot in de nacht bezig geweest met de opruimwerkzaamheden.

De weg kon uiteindelijk rond 06:00 uur weer in zijn geheel worden vrijgegeven.