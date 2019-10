'GGD's waarschuwen voor gezondheidseffecten klimaatbeleid'

Het kabinet kijkt te weinig naar de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. Daarvoor waarschuwen tien GGD's, waaronder de vier GGD's in Zuid-Holland, in een brief aan minister Wiebes (Klimaat). De brief is in handen van het AD.

De gezondheidsdiensten reageren op het klimaatplan, waarin de duurzaamheidsvoorstellen tot en met 2030 staan omschreven. Hoewel Nederland wil inzetten op het opwekken van duurzame energie via windmolen, zonnepanelen en biomassa, schrijven de GGD's dat er vooral die laatste twee opties risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen.

Zo veroorzaken windmolenparken en warmtepompen veel herrie en is volgens de gezondheidsdiensten nog 'volstrekt onduidelijk' wat biomassa met de luchtkwaliteit doet.

Het kabinet moet daarom normen opstellen, vinden ze. "Je kunt beter vooraf goed nadenken, dan achteraf spijt krijgen van de dingen die je hebt gedaan."

In de brief zeggen de GGD's wel dat ze vinden dat het klimaatbeleid in het algemeen bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Zo worden volgens het AD maatregelen om het verkeer schoner te maken toegejuicht.

De brief is naast de GGD's in Dordrecht, Rotterdam, Leiden en Den Haag ook ondertekend door de regionale afdelingen in Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland en IJsselland (Zwolle).