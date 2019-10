'Marlies Dekkers krijgt innovatiegeld van de staat'

Marlies Dekkers in 2015. Foto: ANP/Robert Meerding

De Rotterdamse lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers is één van de ondernemers die honderdduizenden euro's heeft gekregen van de overheid. Het gaat om geld uit een innovatiepotje, meldt het Financieele Dagblad.

De Nederlandse overheid heeft in 2013 een speciaal fonds opgezet om snelgroeiende innovatieve bedrijven te ondersteunen na de kredietcrisis. In totaal investeert het stimuleringsfonds geld in zeven bedrijven, waaronder bierbrouwerij Jopen en jurkenmerk King Louie.

Het bedrijf van Dekkers maakte in 2013 een doorstart. Ze krijgt het geld nu omdat haar bedrijf aan een tweede leven is begonnen op internet. Daarnaast zijn er vijf fysieke winkels, waaronder één in Rotterdam.

Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet bekend. Tot nu toe is gemiddeld zevenhonderdduizend euro per bedrijf geïnvesteerd.