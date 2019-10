Pestkoppen krijgen geen vat op 11-jarige wereldkampioen kickboksen Viènna

Viènna vertelt over haar gewonnen wedstrijden

De 11-jarige Viènna Briels uit Dordrecht laat zich niet kisten. Omdat ze gepest werd, begon ze met karate en later kickboksen. En niet zonder succes: Viènna werd afgelopen weekend in Duitsland wereldkampioen kickboksen in haar klasse.

Ze giechelt tijdens het interview met verslaggever Suzanne Mulder. Met haar lengte van 1,38 meter en een gewicht van 27 kilo is ze een tenger meisje. Maar schijn bedriegt: de afgelopen tijd sleepte ze de ene naar de andere prijs in de vechtsport in de wacht.

Viènna reisde al naar Japan, Hongarije, Duitsland, Frankrijk en België voor de sport. "Ik ben in Japan vierde geworden. Daarna werd ik in Berlijn op het EK derde. Toen naar Hongarije, naar Duitsland...", en dit weekend behaalde ze dus de eerste plaats op het WK in Nordhorn.

Zenuwachtig was ze wel, maar toch bewaarde de jonge Dordtse de rust. "Ik dacht gewoon: ik moet dit doen, ik ga dit killen."

'Opkomen voor mezelf'

Ze begon een aantal jaar geleden eerst met karate. "Omdat ik werd gepest en voor mezelf wilde opkomen", legt ze uit. Vervolgens werd kickboksen toegevoegd. "Om nog sterker en nog beter te worden."

De 11-jarige heeft inmiddels een indrukwekkend trainingsschema. "Op maandag kickboksen, op dinsdag privétraining, op woensdag karate...", somt ze op. Donderdag is ze vrij, maar vrijdag staat er opnieuw kickboksen op het programma. Een dag later weer karate.

Door de sporten voelt ze zichzelf fijner, geeft Viènna aan. "Je krijgt veel meer zelfvertrouwen." Voor kinderen die gepest worden, heeft ze een tip: 'Je moet vooral een vechtsport gaan doen. Het is durven, maar dan krijg je wel meer zelfvertrouwen."