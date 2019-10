Gezocht: Opvang voor 45 katten na overlijden bazinnetje

Het was de grootste toename van asielkatten in één keer voor de asielen in de Alblasserwaard. Na het overlijden van hun bazinnetje moesten er plots 45 katten, drie konijnen, twee cavia's en vijf geiten worden opgevangen. Ze zijn opgevangen in Gorinchem, Leerdam en Nieuw-Lekkerland.

De dieren - allen in goede gezondheid en gesocialiseerd - werden vorige week uit een huis gehaald in de gemeente Molenlanden. "Het baasje van de katten is vorige week overleden", zegt Gerrit de Boom van de dierenambulance. "Haar echtgenoot is internationaal vrachtwagenchauffeur en wist zich er geen raad mee. Daarop werden wij ingeschakeld."

En zo werd maandag een team op poten gezet met dierenartsen, medewerkers van dierenklinieken en -asiels en chauffeurs. "We zijn er de hele dag mee bezig geweest om de dieren te vangen, controleren en eventueel te steriliseren."

Volgens De Boom is het aantal katten bij de familie in Molenlanden ('uit respect voor de nabestaanden zeggen we niet waar de vrouw precies woonde', zegt De Boom) zo groot geworden, omdat mensen in de afgelopen jaren steeds meer katten dumpten bij de vrouw. "Mensen brachten hun kat daar omdat ze wisten dat de vrouw er toch wel goed voor zou zorgen. En dan heb je plots meer dan veertig katten."

De hele actie heeft volgens de dierenambulance rond de negenduizend euro gekost. Er is een oproep gedaan om geld te doneren. "Stichting Dierenlot is zo genereus geweest om een aanzienlijke bedrage te doen van ongeveer de helft van het benodigde bedrag", zegt De Boom.

Dan zijn de instanties ook nog op zoek naar nieuwe baasjes voor de katten.

"Je moet het de vrouw nageven. De katten zien er prima uit en zijn ook enorm gesocialiseerd. Ik heb begrepen dat er al drie katten mogelijk een nieuw baasje hebben gevonden."