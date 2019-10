De hoeveelheid ruwe olie die vanuit Canada naar Nederland is geƫxporteerd, stijgt snel. Er is dit jaar al twee keer zoveel Canadese olie in de Rotterdamse haven aangekomen als heel vorig jaar.

Twee jaar geleden kwam er nog helemaal geen olie uit Newfoundland naar Nederland.

De Canadese olie moet in Rotterdam de Russische olie gaan vervangen. Die had eerder dit jaar last van vervuiling. Dat zorgde voor een lager aanbod en hogere prijzen. Ook waren er problemen bij olieplatformen in de Noordzee.