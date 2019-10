'Feyenoord-succes kwam niet alleen door Cruijff, maar was een echte teamprestatie'

Er ging in 1983 een schok door de Nederlandse voetbalwereld toen oer-Ajacied Johan Cruijff de overstap maakte van Ajax naar Feyenoord. In het boek Het laatste seizoen wil schrijver Arthur van de Boogaard het andere gezicht - van onzekerheid en twijfelmomenten - van de voetballegende laten zien.

Johan Cruijff was vanwege een ruzie met voorzitter Ton Harmsen niet meer welkom bij Ajax. De bestuurder vond de toen 36-jarige aanvaller een wat versleten indruk maken en vond dat hij te oud werd. Cruijff dacht daar anders over en meldde zich in Rotterdam-Zuid.

"Het was niet alleen uit rancune, maar ook uit betweterigheid", zegt Van de Boogaard. "Iemand anders mocht niet voor hem beslissen dat hij zou moeten stoppen. Daarom dacht hij: dan plak ik er met mijn krakkemikkige lichaam nog één seizoen aan vast. Hij was fysiek namelijk wel behoorlijk op."

Prijzen

Zijn Feyenoord-periode werd toch een groot succes. Feyenoord pakte dat seizoen de beker én de landstitel. Cruijff speelde bijna alle wedstrijden en maakte twaalf doelpunten. "Hij had ook het geluk met een heel goed Feyenoord", benadrukt de auteur. "Dat seizoen was het echt een teamprestatie. Het was ook niet zo dat Cruijff de opstelling maakte. Trainer Thijs Libregts bepaalde gewoon wie er speelden."

Ook Willem van Hanegem, die een jaar eerder was gestopt met voetballen, was als een soort teammanager betrokken bij Feyenoord. "Hij was heel belangrijk voor het team, want hij kende Cruijff goed en kon uitleggen wat hij bedoelde." Daardoor werd de 48-voudig Oranje international steeds meer gewaardeerd.

In het boek beschrijft Van de Boogaard ook de enorme faalangst waardoor Cruijff geteisterd werd. Zijn voordeel bij dit nadeel was dat het een ‘actieve’ vorm was; Cruijff was zó bang om te verliezen, dat hij er alles aan deed om te winnen.

