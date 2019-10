Van Eigen Bodem - wat te doen met wilde ganzen?

De overpopulatie van wilde ganzen in de regio is een probleem voor landbouw en natuur. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland jachtvergunningen uitgegeven. Dirk-Jan Polak jaagt op deze wilde ganzen. Maar wat doe je met het afgeschoten wild? Tv-chefs Job en Perry weten daar wel raad mee.

Jager Dirk-Jan houdt zich voor de jacht op wilde ganzen verscholen in een maisveld in Poortugaal. Door zijn camouflagekleding valt hij niet op. Zijn blik glijdt langs de horizon. Een hagelpatroon vindt zijn weg naar het dubbelloops geweer.

Nederland telt 600 duizend wilde ganzen terwijl er maar plek is voor 100 duizend. De hobby van Polak is als een mes dat aan twee kanten snijdt. "We doen iets tegen de overpopulatie van de wilde ganzen maar het levert ook natuurvlees op."

Ganzengerecht

Met een afgeschoten gans gaan tv-chefs Job & Perry van onder andere 24 Kitchen een gerecht maken. Het enthousiasme van Job en Perry groeit als jager Dirk-Jan Polak de afgeschoten wilde gans laat zien aan de chefkoks.

Er ook veel respect voor het dier. "Dit is een gans die je bij de sloot tegenkomt, maar dit is ook eten", vertelt Perry. "Je moet met respect en eerbied met zo’n beest omgaan, want hij is niet voor niets geschoten."

Bekijk in de aflevering van Van Eigen Bodem hoe Job en Perry de afgeschoten wilde gans van jager Dirk-Jan bereiden.