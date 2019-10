Schippers: 'Stop plannen voor het dempen van de Maashaven'

Schippersvereniging ASV luidt de noodklok over het voorstel van de PvdA Rotterdam om een deel van de Maashaven te dempen voor woningbouw. Volgens de brancheorganisatie gaat dat ten koste van ligplaatsen voor de binnenvaart op een moment dat er al sprake is van een groot tekort.

"De afgelopen jaren zijn er al veel havens voor de binnenvaart verdwenen uit het centrum van Rotterdam", zegt Sunniva Fluitsma van de ASV. "En dat terwijl Nederland in Europa subsidie heeft gevraagd voor de bouw van extra ligplaatsen."

De ASV voelt zich verdreven uit de havenstad Rotterdam, stelt het in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad. De koepelorganisatie noemt het een schande hoe de binnenvaart wordt behandeld.

Rustiger in de haven

Het initiatiefvoorstel is afkomstig van PvdA-raadslid Kevin van Eikeren. Die stelt, volgens de ASV, ten onrechte dat dat het 'steeds rustiger wordt in de haven'.

"Je mag verwachten van raadsleden en wethouders dat ze op de hoogte zijn dat juist de binnenvaart te maken heeft met enorme verschillen in vraag en aanbod van lading. Een momentopname is niet de juiste manier om een besluit te nemen met verstrekkende gevolgen."

De ASV spreekt geregeld met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf over de zaken die spelen in de binnenvaart. "We vonden dit plan iets om zeker over aan de bel te trekken", besluit Fluitsma.