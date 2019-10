Linda keert na Berlijns naaiavontuur terug naar Dordt: 'Naaien komt weer helemaal in'

In Berlijn begon ze ooit het eerste naaicafé ter wereld. Nu, twaalf jaar later, is Linda Eilers terug in Dordrecht en daar is zij begonnen met een naaistudio. "Want naaien komt weer helemaal in", zegt ze.

"Mensen ontdekken weer hoe leuk het is om zelf iets te maken. Creatief bezig te zijn. Niet alleen kleding, maar ook tal van andere zaken. We hebben nu bijvoorbeeld iemand die hondengadgets maakt."

In een ruimte op het bedrijventerrein Dordtse Kil 2 staan tafels met naaimachines en een grote kniptafel, waar tien vrouwen bezig zijn. "Ik maak al een en ander zelf, maar ik ben hier om de fijne kneepjes van Linda te leren", zegt één van hen.

"Het maakt niet uit of je nog nooit achter een naaimachine gezeten hebt of juist een heel moeilijke klus wil gaan doen, iedereen is hier welkom. Het verschil met Berlijn is dat we hier werken op bepaalde avonden", vertelt Linda.

In de Berlijnse wijk Kreuzberg liepen mensen in en uit: "Ze betaalden per uur. Hier doen we het met een bedrag per maand. Een café wilde ik niet meer, want dan heb ik geen tijd over voor andere dingen."

"Of het ook voor mannen is? Nou en of! In Berlijn bestond zo'n twintig procent van de klanten uit mannen. Ja, echte mannen, zelfs militairen", aldus Linda Eilers. Wie ook op naaicursus wil kan terecht op haar website .