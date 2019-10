Margo beschildert jaarlijks honderden kerstballen, ook 's zomers bij 30 graden

De meeste mensen halen pas na Sinterklaas de kerstversiering onder het stof vandaan. Maar Margo Boers uit Dordrecht zit het hele jaar door in de kerstsfeer. Ze beschildert jaarlijks met de hand honderden kerstballen. "Als het 's zomers 30 graden is, zit ik ook sneeuw te schilderen."

Met een penseel tussen haar vingers in een huisje van onder tot boven gevuld met kerstballen somt Margo op wat ze zoal schildert. "Eigenlijk van alles, behalve portretten. Heel veel gebouwen, steden, het huis van mensen, huisdieren, schepen waar mensen op gevaren hebben..."

Ze beschildert de kerstballen voor particulieren en voor - veelal toeristische - winkels, zoals VVV's in Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht, Gorinchem en Oud-Beijerland. Als het even kan gaat Margo een locatie zelf bekijken, maar dat is niet altijd mogelijk. "Er zijn ook mensen die een foto sturen. Je rijdt niet even naar Groningen om de Martinitoren te bekijken", lacht ze.

Havo en een typediploma

Hoe het allemaal begon, weet Margo niet meer precies. "Ik schilderde van alles. Tassen, schoenen, glaswerk, en op een gegeven moment dacht ik: ik ga eens kerstballen proberen. Ik schilder nu nog steeds van alles, maar naar kerstballen is gewoon de meeste vraag."

Dat je voor creatief werk niet per se een opleiding nodig hebt maar vooral veel toewijding en duizenden uren handen uit de mouwen, bewijst Margo: "Ik heb havo en een typediploma."

Concentratie

In haar schuur ontvangt ze mensen die iets willen bestellen, maar daar eerst even over willen praten. "Maar binnenkort ga ik hem sluiten, want het houdt me heel erg van mijn werk af. Je moet best wel geconcentreerd zijn om een schildering te maken, en dan iedere keer weer naar beneden naar het schuurtje toe, dan moet ik er weer helemaal inkomen. Ik krijg zoveel opdrachten, dan krijg ik het niet af."

Margo werkt nu nog alleen, af en toe krijgt ze hulp van haar zoontje. Ze denkt eraan om er anderen bij te gaan betrekken. "Er is zoveel vraag en ik denk dat er meer uit te halen valt. Er zijn best veel mensen die of geen baan hebben, of eenzaam zijn of een taalachterstand hebben."