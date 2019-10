In Rotterdam als toekomstreiziger de hyperloop uittesten

Hardt Hyperloop in Delft heeft deze week miljoenen euro's gekregen om de testfaciliteiten met de hyperloop uit te breiden. Met de supersonische 'reiscapsule' kunnen we mogelijk al binnen enkele jaren met zeker 700 kilometer per uur over land zoeven. Het bedrijf bekijkt onder meer of in Rotterdam de nieuwe testbaan voor de hyperloop kan komen.

De hyperloop is een capsule die wordt verplaatst in een bijna vacuümbuis, zwevend boven een magnetische baan. Voor de ouderen onder ons, herinnert de hyperloop aan de buizenpost van vroeger.

De hyperloopcapsule moet dankzij de lage druk, waardoor er bijna geen luchtweerstand is, snelheden van 700 tot 1000 kilometer per uur kunnen halen. Dat zou betekenen dat we in de toekomst in vijftig minuten van Amsterdam naar Frankfurt kunnen reizen. En zonder CO2-uitstoot, want de techniek is bijzonder schoon. Nu doe je vier uur over dat traject.

Uitvinder Elon Musk, ook de oprichter van Tesla, zag in de hyperloop dé techniek om het vliegen of reizen per auto op veel trajecten te vervangen. Hij organiseert sinds 2015 een competitie om de techniek verder te ontwikkelen. De TU Delft heeft elk jaar een team dat hier aan deelneemt.

Royal IHC

Het winnende studententeam van 2017 is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met enkele tientallen medewerkers. Hardt Hyperloop is opgericht door oud-Rotterdammer Marinus van der Meijs en drie mede-teamleden. Samen met tal van partijen zoals Schiphol Group, NS, TU Delft werken ze aan de hyperlooptechniek.

Een belangrijke partij die vorig jaar in het project is ingestapt, is Royal IHC uit Kinderdijk. IHC helpt bij het onderzoek naar onder meer het goedkoper en sneller boren van tunnelbuizen.

Nieuwe testbaan in Rotterdam

Maandag werd bekend dat Hardt Hyperloop een nieuwe financiële injectie krijgt van enkele miljoenen. Daarmee wil het bedrijf een testbaan aanleggen van drie kilometer waarop de hyperloop serieus getest kan worden. De huidige baan van dertig meter in Delft is niet langer genoeg, omdat daar door het korte traject geen echt hoge snelheden kunnen worden uitgeprobeerd. En in Delft is geen ruimte voor een kilometerslange baan.

"We zijn nu aan het kijken in verschillende gemeentes, waaronder Rotterdam", vertelt woordvoerder Jelte Altena. Het bedrijf heeft meer plannen in de stad, omdat de internationale Mobility City Campus er komt. "We denken aan een customer experience center waar mensen zelf kennis kunnen maken de hyperloop."