Bewonersbijeenkomst in Sliedrecht na schietpartij Vogelbuurt

Het wapen dat is gevonden na de schietpartij in de Vogelbuurt

Burgemeester Bram van Hemmen van Sliedrecht praat dinsdagavond met bewoners over de hevige schietpartij in de Vogelbuurt. Daarbij raakten afgelopen zaterdag twee mannen zwaargewond. Veel bewoners hoorden de schoten. "De impact is groot", aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook politie en woningcorporatie zijn bij de bijeenkomst.

Omwonenden van de Sperwerstraat en Lijsterweg werden zaterdag rond 20:30 uur opgeschrikt door het geluid van knallen. "Ik dacht zeven tot acht schoten te hebben gehoord", vertelde een buurtbewoner de volgende dag.

Twee mannen werden gewond aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden ze ook aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij. Korte tijd later vond de politie ook een automatisch wapen in de buurt.



De schietpartij heeft veel indruk gemaakt in de kleine gemeenschap Sliedrecht. Dat beseft ook de gemeente. "Mensen praten hier met elkaar, de lijntjes zijn kort. De burgemeester wil hier graag over in gesprek gaan met de bewoners."

Bijeenkomst bij SKC

De gemeente Sliedrecht heeft de betrokken bewoners inmiddels uitgenodigd. Er zijn twee bijeenkomsten, beide in de kantine van de plaatselijke korfbalvereniging SKC aan de Thorbeckelaan 104 in Sliedrecht. De bijeenkomst dinsdag is van 19:00 - 21:00 uur. Woensdag is er in de ochtend op dezelfde locatie een bijeenkomst van 10:00 - 12:00 uur.