Filmpreview Porfotto - Ik wilde een heel Rotterdamse film maken

Drie jongens plegen een overval en moeten met het geld zien te overleven in de Rotterdamse wijk Spangen. In één nacht maken ze keuzes die invloed hebben op de rest van hun leven. Dat is in het kort het scenario van de spannende film Porfotto die komende zondag wordt uitgezonden op TV Rijnmond.

Om in de stemming te komen zenden we een preview uit in drie delen. In de eerste editie komt onder anderen regisseur Edson Da Conceicao aan het woord. "Nadat ik was afgestudeerd wist ik al meteen dat ik iets wilde maken dat heel Rotterdams is. Ik ken de wijk Spangen heel goed. Daarom kan ik daar goed over vertellen."

De regisseur kreeg een soort startersbudget van de filmacademie. Samen met een coach moest hij proberen meer geld te krijgen. Uiteindelijk had hij een budget van rond de 30 duizend euro. Dat is voor een film niet veel. "Moet je nagaan dat het studenten zijn en niemand betaald krijgt. Dan is zo'n bedrag nog steeds heel laag."



Bekijk via de link hierboven het eerste deel van de preview.

De film Porfotto wordt komende zondag om 17:30 uur uitgezonden op TV Rijnmond.